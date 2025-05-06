Трабзонспор виставив на продаж українського футболіста

Футболісти "Трабзонспора" святкують гол. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Центральний захисник збірної України Арсеній Батагов може змінити клуб уже цього літа. Турецький "Трабзонспор" розглядає варіанти продажу футболіста.

У послугах капітана молодіжної команди "синьо-жовтих" зацікавлені клуби з трьох різних країн, повідомляє Günebakış Gazetesi.

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Українець став не єдиним гравцем, який наприкінці сезону може покинути "Трабзонспор". У цьому ж списку опинилися португалець Педру Мальєйру, марокканець Батіста Менді, турецький хавбек Саліх Малкочоглу і румунський футболіст Деніс Дрегуш.

Арсеній Батагов під час матчу. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Кар'єра Батагова в Туреччині

Колишній захисник "Зорі" приєднався до "Трабзонспора" в серпні 2024 року. У своєму дебютному сезоні в Туреччині захисник провів 21 матч, відзначився 2 забитими м'ячами та 1 результативною передачею. Його впевнена гра привернула увагу скаутів з інших ліг, а сам гравець розглядає можливість продовжити кар'єру за межами Туреччини.

"Трабзонспор" активно готується до літнього трансферного вікна і відкритий до переговорів щодо своїх футболістів. Рішення про майбутнє Батагова має бути прийнято після завершення сезону, коли стануть відомі підсумки боротьби за єврокубкові місця.

Батагов на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Варто зазначити, що у складі "Трабзонспора" виступають ще два українські футболісти. Це Олександр Зубков та Данило Сікан, які останнім часом рідко йдуть з поля без голу. Крім того, клуб стежить за лідером "Шахтаря" Георгієм Судаковим та півзахисником "Динамо" Миколою Шапаренком.

Варто зазначити, що в недавньому виїзному матчі проти "Касимпаші" Арсеній Батагов забив автогол у ворота "Трабзонспора".

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