Трабзонспор выставил на продажу украинского футболиста

Футболисты "Трабзонспора" празднуют гол. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Центральный защитник сборной Украины Арсений Батагов может сменить клуб уже этим летом. Турецкий "Трабзонспор" рассматривает варианты продажи футболиста.

В услугах капитана молодежной команды "сине-желтых" заинтересованы клубы из трех разных стран, сообщает Günebakış Gazetesi.

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Арсений Багатов вошел в список футболистов, которые летом могут покинуть "Трабзонспор". Интерес к 23-летнему защитнику проявляют команды из Турции, Англии и Украины.

Украинец стал не единственным игроком, который в конце сезона может покинуть "Трабзонспор". В этом же списке оказались португалец Педру Мальейру, марокканец Батиста Менди, турецкий хавбек Салих Малкочоглу и румынский футболист Денис Дрэгуш.

Арсений Батагов во время матча. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Карьера Батагова в Турции

Бывший защитник "Зари" присоединился к "Трабзонспору" в августе 2024 года. В своем дебютном сезоне в Турции защитник провел 21 матч, отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Его уверенная игра привлекла внимание скаутов из других лиг, а сам игрок рассматривает возможность продолжить карьеру за пределами Турции.

"Трабзонспор" активно готовится к летнему трансферному окну и открыт к переговорам по своим футболистам. Решение о будущем Батагова должно быть принято после завершения сезона, когда станут известны итоги борьбы за еврокубковые места.

Батагов на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Стоит отметить, что в составе "Трабзонспора" выступают еще два украинских футболиста. Это Александр Зубков и Даниил Сикан, который в последнее время редко уходят с поля без гола. Кроме того, клуб следит за лидером "Шахтера" Георгием Судаковым и полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко.

Стоит отметить, что в недавнем выездном матче против "Касымпаши" Арсений Батагов забил автогол в ворота "Трабзонспора".

Напомним, лидером сборной Украины интересуются два известных английских клуба.

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