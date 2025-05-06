Коул Палмер намерен уйти из Челси в другой гранд АПЛ

Футболисты "Челси" поздравляют Коула Палмера. Фото: Reuters/John Sibley

Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер может оказаться в "Манчестер Юнайтед". Английский футболист сам выразил желание перейти в стан "красных дьяволов".

Палмер мечтает играть за "Манчестер Юнайтед" несмотря на то, что является воспитанником "Манчестер Сити", сообщает Transfer News Live.

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В английском футболе может состояться один из самых громких трансферов последних лет. Лидер и один из лучших бомбардиров "Челси" Коул Палмер с детства болеет за "Манчестер Юнайтед", поэтому трансфер в клуб его детства остается его мечтой.

Однако аналитики считают, что трансфер Палмера в "Манчестер Юнайтед" летом 2025 года маловероятен. Руководство "Челси" не готово отпускать одного из лидеров команды, а высокая цена за игрока делает сделку еще сложнее.

Достижения Палмера в "Челси"

В сезоне 2024/2025 Коул Палмер на клубном уровне 42 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром команды в АПЛ и вошел в топ-10 бомбардиров "Челси" в Премьер-лиге за всю историю клуба.

Коул Палмер во время атаки. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Ранее Палмер выиграл Суперкубок Англии и Суперкубок Европы с "Манчестер Сити", а в "Челси" быстро стал любимцем фанатов благодаря яркой игре и лидерству на поле.

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