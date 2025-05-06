Коул Палмер має намір піти з Челсі в інший гранд АПЛ

Футболісти "Челсі" вітають Коула Палмера. Фото: Reuters/John Sibley

Півзахисник лондонського "Челсі" Коул Палмер може опинитися в "Манчестер Юнайтед". Англійський футболіст сам висловив бажання перейти до табору "червоних дияволів".

Палмер мріє грати за "Манчестер Юнайтед" попри те, що є вихованцем "Манчестер Сіті", повідомляє Transfer News Live.

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В англійському футболі може відбутися один із найгучніших трансферів останніх років. Лідер та один із найкращих бомбардирів "Челсі" Коул Палмер із дитинства вболіває за "Манчестер Юнайтед", тому трансфер до клубу його дитинства залишається його мрією.

Однак аналітики вважають, що трансфер Палмера в "Манчестер Юнайтед" влітку 2025 року малоймовірний. Керівництво "Челсі" не готове відпускати одного з лідерів команди, а висока ціна за гравця робить угоду ще складнішою.

Досягнення Палмера в "Челсі"

У сезоні 2024/2025 Коул Палмер на клубному рівні провів 42 матчі у всіх турнірах, забив 21 гол та зробив 10 результативних передач. Він став лідером команди в АПЛ та увійшов у список 10 найкращих бомбардирів "Челсі" в Прем'єр-лізі за всю історію клубу.

Коул Палмер під час атаки. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Раніше Палмер виграв Суперкубок Англії та Суперкубок Європи з "Манчестер Сіті", а в "Челсі" швидко став улюбленцем фанатів завдяки яскравій грі та лідерству на полі.

Нагадаємо, футболіст збірної України теж може підписати контракт з англійським "Манчестер Юнайтед".

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