Арсенал приготовил рекордную сумму за Дьекереша

Виктор Дьекереш в окружении соперников. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Лондонский "Арсенал" активно продвигается в переговорах по трансферу нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. Шведский форвард стал ключевой целью клуба на летнее трансферное окно.

Руководство "канониров" планирует возобновить переговоры с лиссабонским клубом сразу после финала Кубка Португалии, который пройдет 25 мая, сообщает FootballTransfers.

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"Арсенал" и "Спортинг" достигли согласия по условиям личного контракта с Виктором Дьекерешем, однако клубам еще предстоит договориться о сумме и структуре платежей. Лондонский клуб сделал подписание форварда своей приоритетной трансферной целью и выигрывает конкуренцию за игрока у других грандов.

Почему Дьекереш — приоритет для Арсенала

Назначение Андреа Берты на пост спортивного директора усилило интерес лондонцев к Дьекерешу. В этом сезоне 26-летний швед впечатлил результативностью: он забил 52 гола и отдал 12 результативных передач в 49 матчах сезона, став лидером гонки за "Золотую бутсу" Европы. Контракт форварда с "Спортингом" рассчитан еще на три года, а его рыночная стоимость оценивается в рекордные для карьеры 75 млн евро.

"Спортинг" планирует потребовать крупную сумму авансом, что может осложнить сделку. По данным журналистов, португальцы могут настаивать на полной оплате трансфера единым платежом, что не соответствует финансовой политике "Арсенала". Тем не менее клуб сохраняет оптимизм и намерен обсудить детали после завершения сезона.

Виктор Дьекереш празднует гол. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Альтернативные варианты и планы клуба

Среди других вариантов по усилению линии атаки значатся Александр Исак из "Ньюкасла", Бенджамин Шешко из "РБ Лейпциг" и Олли Уоткинс из "Астон Виллы". Однако именно шведский форвард рассматривается как идеальное усиление линии атаки на следующий сезон.

Пока сам Дьекереш напрямую не участвует в переговорах, "Арсенал" общается только с его представителями. В клубе надеются, что финальные переговоры с "Спортингом" позволят найти компромисс и оформить один из главных трансферов летнего окна.

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