Энрике и Артета поспорили после выхода ПСЖ в финал ЛЧ

Тренеры Луис Энрике и Микель Артета. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Французский "ПСЖ" одержал вторую победу подряд над лондонским "Арсеналом" в полуфинале Лиги чемпионов. Парижане обыграли соперника со счетом 2:1 и вышли в финал еврокубкового турнира.

На послематчевой пресс-конференции тренеры вступили в заочный спор друг с другом, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"ПСЖ" забил в ворота "Арсенала" два гола, прежде чем Букайо Сака в конце поединка записал на счет "канониров" так называемый "гол престижа". Парижане вышли в финал Лиги чемпионов, где будут противостоять миланскому "Интеру".

Размолвка Луиса Энрике и Артеты

Главный тренер "ПСЖ" прокомментировал слова своего оппонента, который заявил, что "Арсенал" выглядел лучше "ПСЖ" в полуфинале Лиги чемпионов. Наставник парижан подчеркнул, что уважает Артету и считает его другом, но категорически с ним не согласен.

Тренеры "ПСЖ" и "Арсенала" во время матча. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

По мнению Энрике, именно "ПСЖ" заслуженно вышел в финал, так как команда забила больше голов в двух встречах. Он отметил, что лондонцы провели сильные матчи, но решающим фактором оказалась результативность.

"Мы забили больше, и это самое главное в футболе", — заявил тренер "ПСЖ". Он добавил, что победа над "Арсеналом" далась команде нелегко, и похвалил соперника за высокий уровень игры.

Финал Лиги чемпионов с участием "ПСЖ" и "Интера" состоится 31 мая.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский может покинуть команду, но ему уже нашли замену.

У форварда сборной Украины Артема Довбика появился новый вариант с продолжением карьеры.

"Арсенал" планирует подписать форварда, который поможет команде бороться за титулы в следующем сезоне.