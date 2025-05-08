ПСЖ во второй раз переиграл Арсенал и вышел в финал Лиги чемпионов-2025

Игроки "ПСЖ". Фото: Reuters

В Париже состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом". В первой игре французы победили со счетом 1:0.

Во втором матче также победил "ПСЖ", сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "ПСЖ" — "Арсенал"

Лондонцы активнее начали матч и поэтому в первые 8 минут французы даже половину поля почти не переходили. Однако, Джанлуиджи Доннарума спасал команду.

Когда игра выровнялась и "ПСЖ" начали проводить контратаки и на 27-й минуте открыл счет. Витинья со штрафного подал на дальнюю штангу, где Томас Парти сбросил головой на Фабиана Руиса. Испанец убрал защитника и пробил в правый угол — 1:0.

"Арсенал" ответил активным давлением, но защита "ПСЖ" держалась крепко и постоянно угрожала контратаками быстрыми флангами.

Разочарованный Деклан Райс. Фото: Reuters

На 67-й минуте "ПСЖ" заработал пенальти из-за игры рукой Майлза Льюиса-Скелли, но Витинья не переиграл Давида Раю, пробив низом в левый угол.

На 72-й минуте гости удвоили преимущество. Хвича Кварацхелия отдал на Усмана Дембеле, который оставил мяч Ашрафу Хакими. Удар марокканца под правую стойку был безупречным — 2:0.

Почти сразу "Арсенал" сократил отставание. На заброс Леандро Троссара откликнулся Букайо Сака, который всех отыграл и пробил в пустые ворота.

Как "Арсенал" не старался, но в последние 10 минут они не смогли взломать защиту французов.

"ПСЖ" — "Арсенал" — 2:1 первый матч — 1:0

Голы: Руис, 27, Хакими, 72 — Сака, 76

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Рамуш, 88) — Невеш, Витинья, Руис — Баркола (Дембеле, 70), Дуэ (Эрнандес, 74), Кварацхелия.

"Арсенал": Рая — Тимбер (Уайт, 83), Салиба, Кивьор, Льюис-Скелли (Калафиори, 69) — Эдегор, Парти, Райс — Сака, Мерино, Мартинелли (Троссар, 69).

Предупреждения: Мендеш, Кварацхелия — Райс, Льюис-Скелли, Калафиори, Сака.

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