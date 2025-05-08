ПСЖ вдруге переграв Арсенал і вийшов у фінал Ліги чемпіонів-2025

ПСЖ вдруге обіграв Арсенал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
В Парижі відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між "ПСЖ" та "Арсеналом". В першій грі французи перемогли з рахунком 1:0.
В другому матчі також переміг "ПСЖ", повідомив портал Новини.LIVE.
Матч "ПСЖ" — "Арсенал"
Лондонці активніше почали матч й тому в перші 8 хвилин французи навіть половину поля майже не переходили. Однак, Джанлуїджі Доннарума рятував команду.
Коли гра вирівнялась й "ПСЖ" почали проводити контратаки й на 27-й хвилині відкрив рахунок. Вітінья зі штрафного подав на дальню стійку, де Томас Парті скинув головою на Фабіана Руїса. Іспанець прибрав захисника і пробив у правий кут — 1:0.
"Арсенал" відповів активним тиском, але захист "ПСЖ" тримався міцно й постійно погрожував контратаками швидкими флангами.
На 67-й хвилині "ПСЖ" заробив пенальті через гру рукою Майлза Льюїса-Скеллі, але Вітінья не переграв Давида Раю, пробивши низом у лівий кут.
На 72-й хвилині гості подвоїли перевагу. Хвіча Кварацхелія віддав на Усмана Дембеле, який залишив м’яч Ашрафу Хакімі. Удар марокканця під праву стійку був бездоганним — 2:0.
Майже відразу "Арсенал" скоротив відставання. На закидання Леандро Троссара відгукнувся Букайо Сака, який всіх відіграв та пробив у пусті ворота.
Як "Арсенал" не старався, але в останні 10 хвилин вони не змогли зламати захист французів.
"ПСЖ" — "Арсенал" — 2:1 перший матч — 1:0
Голи: Руїс, 27, Хакімі, 72 — Сака, 76
"ПСЖ": Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Рамуш, 88) — Невеш, Вітінья, Руїс — Баркола (Дембеле, 70), Дуе (Ернандес, 74), Кварацхелія.
"Арсенал": Рая — Тімбер (Вайт, 83), Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 69) — Едегор, Парті, Райс — Сака, Меріно, Мартінеллі (Троссар, 69).
Попередження: Мендеш, Кварацхелія — Райс, Льюїс-Скеллі, Калафіорі, Сака.
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