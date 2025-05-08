Артета считает, что Арсенал заслужил выйти в финал Лиги чемпионов

Тренер Артета утешает Тимбера. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Лондонский "Арсенал" уступил "ПСЖ" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:2. По сумме двух встреч команда Микеля Артеты выбыла из турнира с общим счетом 1:3.

После матча главный тренер "Арсенала" прокомментировал итоги противостояния, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Микель Артета отметил, что его команда, несмотря на поражение, выглядела достойно и заслуживала большего. Особую похвалу наставник "канониров" выразил голкиперу "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумме, назвав его главным героем двухматчевого противостояния. По мнению Артеты, именно игра вратаря стала решающим фактором выхода парижан в финал.

Что разозлило Артету во время матча

Наставник "Арсенала" был разочарован результатом ответного полуфинала Лиги чемпионов. Микель Артета поблагодарил команду за самоотдачу, но заявил, что она не заслужила поражения на поле "ПСЖ" во Франции.

"Они молодцы, вышли в финал. Но мы были лучше. В обоих матчах их лучшим игроком был голкипер. Мы показали характер, действовали смело и умно. Нам не хватило удачи", — заявил Артета.

Микель Артета во время матча. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Тренер добавил, что команда будет анализировать ошибки и продолжать строить игру, поскольку уже достигла определенного уровня.

Также Артета выразил надежду на успех "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов, где французский клуб встретится с "Интером". Встреча пройдет 31 мая 2025 года на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

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