Дружина Ротаня розкрила, де працюватиме тренер

Тренер Руслан Ротань під час матчу. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Колишній головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань веде переговори про продовження контракту з "Олександрією". Однак на нього претендують й інші відомі клуби.

Дружина Ротаня, ефектна Христина, активно ділиться фото в соцмережах та нещодавно привітала Лізу Судакову з днем народження, показавши архівний знімок із подвійного відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

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Ці публікації додали інтриги на тлі новин, що Ротань може піти в інший клуб УПЛ. В українському футболі активно обговорюють майбутнє тренера, який за останні сезони зумів досягти успіхів і з молодіжною збірною, і з "Олександрією".

Руслан Ротань та Герргій Судаков із дружинами. Фото: instagram.com/kristi_rr_//

Де працюватиме Ротань

Особливий інтерес викликає "Шахтар" — клуб, який шукає тренера із сучасним баченням та досвідом роботи з молоддю. Ротань ідеально вписується в цей профіль, адже він вивів молодіжку України до півфіналу Євро-2023 і забезпечив історичну путівку на Олімпіаду.

На тлі сімейних публікацій Христини Ротань зростає впевненість, що рішення про перехід близько. Джерела повідомляють про переговори "Шахтаря", якому потрібен свіжий погляд на тлі нинішніх виступів під керівництвом Маріно Пушича. При цьому ім'я Ротаня згадується серед основних кандидатів, а вболівальники уважно стежать за натяками дружини тренера.

Окрім "Шахтаря", обговорюються й інші варіанти: Ротань став справжньою зіркою українського футболу, й не дивно, що в нього кілька пропозицій. Інсайдери стверджують, що дружина тренера вже будує плани, де сім'я житиме, якщо Ротань змінить клуб.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про переговори "Шахтаря" з Ардою Тураном та інші варіанти на заміну Пушичу. А "Олександрія" сподівається зберегти наставника — клуб готує пропозицію про продовження контракту відразу після закінчення сезону.

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