Жена Ротаня раскрыла, где будет работать тренер

Тренер Руслан Ротань во время матча. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Бывший главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань ведет переговоры о продлении контракта с "Александрией". Однако на него претендуют и другие известные клубы.

Жена Ротаня, эффектная Кристина, активно делится фото в соцсетях и недавно поздравила Лизу Судакову с днем рождения, показав архивный снимок с двойного отдыха на своей странице в Instagram.

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Эти публикации добавили интриги на фоне новостей, что Ротань может уйти в другой клуб УПЛ. В украинском футболе активно обсуждают будущее тренера, который за последние сезоны сумел добиться успехов и с молодежной сборной, и с "Александрией".

Руслан Ротань и Герргий Судаков с женами. Фото: instagram.com/kristi_rr_/

Где будет работать Ротань

Особый интерес вызывает "Шахтер" — клуб, который ищет тренера с современным видением и опытом работы с молодежью. Ротань идеально вписывается в этот профиль, ведь он вывел молодежку Украины в полуфинал Евро-2023 и обеспечил историческую путевку на Олимпиаду.

На фоне семейных публикаций Кристины Ротань растет уверенность, что решение о переходе близко. Источники сообщают о переговорах "Шахтера", которому нужен свежий взгляд на фоне нынешних выступлений под руководством Марино Пушича. При этом имя Ротаня упоминается среди основных кандидатов, а болельщики внимательно следят за намеками супруги тренера.

Кроме "Шахтера", обсуждаются и другие варианты: Ротань стал настоящей звездой украинского футбола, и неудивительно, что у него несколько предложений. Инсайдеры утверждают, что жена тренера уже строит планы, где семья будет жить, если Ротань сменит клуб.

Отметим, что ранее сообщалось о переговорах "Шахтера" с Ардой Тураном и других вариантах на замену Пушичу. А "Александрия" надеется сохранить наставника — клуб готовит предложение о продлении контракта сразу после окончания сезона.

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