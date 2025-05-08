Циганков готується до зміни клубу, у нього є декілька варіантів

Віктор Циганков перед матчем. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жирона" ризикує втратити одного зі своїх ключових футболістів. Іспанський клуб розглядає можливість продажу українця Віктора Циганкова наприкінці сезону 2024/2025.

Цього сезону "Жирона" бореться за виживання в Ла-Лізі та стикається із серйозними кадровими проблемами, нагадує Marca.

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Віктор Циганков пропустив значну частину чемпіонату через травми, але зумів повернутися до ладу та знову показує футбол високої якості. У поточному сезоні український півзахисник провів за "Жирону" 24 матчі у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. Його стабільна гра та креативність на полі привернули увагу одразу кількох європейських клубів.

Віктор Циганков святкує перемогу. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Де гратиме Циганков

"Жирона" зазнає фінансових труднощів і готова продати гравця, який хоч і має величезний потенціал, але схильний до травм. Серед головних претендентів на Циганкова значиться італійська "Фіорентина", тренерський штаб якої шукає розумного і креативного півзахисника для посилення атакувальної лінії.

Проте інтерес до українця проявляє "Севілья". Іспанський клуб проводить невдалий сезон, але розраховує зміцнити склад влітку, щоб у новому сезоні боротися за повернення в єврокубки. У цьому разі українцю не доведеться залишати межі країни, де його родині дуже комфортно.

Переговори про майбутнє Віктора Циганкова, ймовірно, активізуються вже найближчими тижнями.

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