Йовичевич отказал Полесью, но переговоры продолжаются

Игор Йовичевич во время работы в Украине. Фото: УНИАН

Один из амбициозных клубов УПЛ ведет переговоры с Игорем Йовичевичем о возможном назначении с нового сезона. Хорватский специалист работал в Украине с несколькими клубами.

Речь идет о житомирском "Полесье", которое уже давно интересуется бывшим наставником "Шахтера", "Днепра-1" и "Карпат", сообщает Telegram-канал "Inside UPL".

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Переговоры с агентами хорватского специалиста начались еще прошлым летом. В "Полесье" рассчитывают усилить тренерский штаб, чтобы закрепиться в УПЛ и побороться за еврокубковые места. Интерес клуба к Йовичевичу означает ставку на опыт и амбиции, которые он продемонстрировал в Украине и за ее пределами.

Игор Йовичевич во время работы в "Шахтере". Фото: УНИАН

Сейчас 51-летний тренер возглавляет болгарский "Лудогорец", недавно приведя его к чемпионству. На фоне успехов в Болгарии Йовичевич вежливо отказался от предложения "Полесья", объяснив это желанием работать в стабильной среде и сыграть в Лиге чемпионов.

"Полесье" делает финансовый рывок

Стало известно, что переговоры еще не завершены окончательно. "Полесье" предложило специалисту более выгодные финансовые условия, чем те, что он имеет в Болгарии. Решение Йовичевича теперь во многом будет зависеть от перспективы участия "Лудогорца" в Лиге чемпионов.

Для "Полесья" подписание Йовичевича стало бы настоящим прорывом: опытный тренер мог бы помочь клубу выйти на новый уровень и приблизиться к борьбе за еврокубки, чего так долго ждут болельщики.

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