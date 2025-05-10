Йовічевич відмовив Поліссю, але переговори тривають

Ігор Йовічевіч під час роботи в Україні. Фото: УНІАН

Один з амбітних клубів УПЛ веде переговори з Ігорем Йовічевичем про можливе призначення з нового сезону. Хорватський фахівець працював в Україні з декількома клубами.

Йдеться про житомирське "Полісся", яке вже давно цікавиться колишнім наставником "Шахтаря", "Дніпра-1" та "Карпат", повідомляє Telegram-канал "Inside UPL".

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Переговори з агентами хорватського фахівця почалися ще минулого літа. У "Поліссі" розраховують посилити тренерський штаб, щоб закріпитися в УПЛ і поборотися за єврокубкові місця. Інтерес клубу до Йовічевича означає ставку на досвід та амбіції, які він продемонстрував в Україні та за її межами.

Ігор Йовічевич під час роботи в "Шахтарі". Фото: УНІАН

Зараз 51-річний тренер очолює болгарський "Лудогорець", нещодавно привівши його до чемпіонства. На тлі успіхів у Болгарії Йовічевіч ввічливо відмовився від пропозиції "Полісся", пояснивши це бажанням працювати в стабільному середовищі та зіграти в Лізі чемпіонів.

"Полісся" робить фінансовий ривок

Стало відомо, що переговори ще не завершені остаточно. "Полісся" запропонувало фахівцеві вигідніші фінансові умови, ніж ті, що він має в Болгарії. Рішення Йовічевіча тепер багато в чому залежатиме від перспективи участі "Лудогорця" в Лізі чемпіонів.

Для "Полісся" підписання Йовічевіча стало б справжнім проривом: досвідчений тренер міг би допомогти клубу вийти на новий рівень та наблизитися до боротьби за єврокубки, на що так довго чекають уболівальники.

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