Ярмоленко сильно розлютився під час матчу Динамо — що стало причиною

Андрій Ярмоленко перед грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" зіграло матч 28-го туру УПЛ проти "Полісся" на виїзді. Поєдинок закінчився з рахунком 0:0, що стало несподіваним результатом для команди Олександра Шовковського.

"Динамо" не зуміло здобути важливу перемогу на шляху до чемпіонського титулу, залишивши інтригу в боротьбі за золоті медалі, нагадує портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Протягом усього матчу кияни володіли ініціативою, але не змогли реалізувати моменти, що викликало помітне розчарування як на полі, так і на лавці запасних. Один із ключових епізодів стався на 75-й хвилині, коли тренер вирішив освіжити атаку, замінивши Андрія Ярмоленка. Цей крок став відправною точкою для резонансного інциденту.

Андрій Ярмоленко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Ярмоленко вийшов із себе під час матчу

Після заміни одного з лідерів "Динамо" здалося, що Ярмоленко спокійно прийняв рішення Шовковського. Андрій потиснув тренеру руку, але через декілька секунд дав волю емоціям. Вінгер почав кричати й активно жестикулювати, чим здивував лавку та вболівальників. Причини спалаху залишаються не до кінця зрозумілими, проте відомо, що декількома хвилинами раніше Владислав Ванат не зумів віддати небезпечний пас, що могло додатково розлютити капітана.

Андрій Ярмоленко після заміни. Фото: скріншот YouTube

Поведінка Ярмоленка — тривожний сигнал для "Динамо", враховуючи напружену кінцівку сезону. У поточному чемпіонаті Андрій провів 19 матчів, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

Попри рівний рахунок, "Динамо" продовжує лідирувати в таблиці, але "Олександрія" все ще зберігає шанси нав'язати боротьбу. Тепер кожне очко на вагу золота, і втрата навіть двох пунктів може дорого обійтися у фіналі сезону.

Нагадаємо, у Романа Яремчука з'явилися нові варіанти для продовження кар'єри.

Віктор Циганков під час літнього міжсезоння отримає пропозицію від відомого клубу.

Дружина Руслана Ротаня дала підказку про те, в якій команді може продовжити кар'єру тренер.

Марта Костюк знову опинилася в епіцентрі скандалу через російську спортсменку.