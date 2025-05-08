Нещерет пояснив, чому поки що не готовий до збірної України

Руслан Нещерет під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Руслан Нещерет став головним воротарем київського "Динамо" після трансферу Георгія Бущана до чемпіонату Саудівської Аравії. Для молодого голкіпера це не тільки крок уперед у кар'єрі, а й серйозне випробування, адже тренує його легенда українського футболу Олександр Шовковський.

Молодий голкіпер "Динамо" заявив, що намагається не зациклюватися на статусі свого тренера та просто виконує свою роботу максимально добре, повідомляє YouTube-канал "ВДІНАМО".

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Головною метою Руслана Нещерета найближчим часом залишається утримання рівня, якого йому вдалося досягти, а також постійно прогресувати. Клуб повністю довіряє 23-річному футболісту.

Руслан Нещерет у воротах. Фото: пресслужба "Динамо"

Воротар розповів та про важкі моменти кар'єри. Нещерету вже двічі ламав ніс: спочатку на матчі, а потім на звичайному тренуванні після сильного удару Владислава Ваната. Але навіть такі травми не змогли його зупинити.

Руслан Нещерет із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

У якій формі зараз Нещерет

Попри всі випробування, Руслан не втрачає впевненості. Він зізнається, що завжди вірив у себе та навіть розглядав оренду, але ситуація в клубі не дозволила піти. Тепер у нього чітка мета - набратися досвіду та підготуватися до наступного рівня.

"Я завжди вірив у себе. Мрії потрібно перетворювати на цілі, і тоді ти починаєш до них іти", — поділився Нещерет.

Він підкреслив, що виклик до збірної України — це вже не просто мрія, а конкретна мета.

Зараз у збірній України сильна конкуренція серед воротарів — Лунін, Трубін, Бущан, Різник. Нещерет визнає, що поки що йому потрібно ще трохи досвіду, щоб реально боротися за місце в національній команді. Але він готовий працювати, щоб наблизитися до своєї мрії.

Нагадаємо, дружина Руслана Ротаня натякнула, в якому клубі продовжить працювати молодий тренер.

Водночас стало відомо, що Олександр Шовковський досі не продовжив контракт із "Динамо".

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