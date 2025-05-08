Нещерет объяснил, почему пока не готов к сборной Украины

Руслан Нещерет во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руслан Нещерет стал главным вратарем киевского "Динамо" после ухода Георгия Бущана в чемпионат Саудовской Аравии. Для молодого голкипера это не только шаг вперед в карьере, но и серьезное испытание, ведь тренирует его легенда украинского футбола Александр Шовковский.

Молодой голкипер "Динамо" заявил, что старается не зацикливаться на статусе своего тренера и просто выполняет свою работу максимально хорошо, сообщает YouTube-канал "ВДИНАМО".

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Главной целью Руслана Нещерета в ближайшее время остается удержание уровня, которого ему удалось достигнуть, а также постоянно прогрессировать. Клуб полностью доверяет 23-летнему футболисту.

Руслан Нещерет в воротах. Фото: пресс-служба "Динамо"

Вратарь рассказал и о тяжелых моментах карьеры. Нещерету уже дважды ломал нос: сначала на матче, а потом на обычной тренировке после сильного удара Владислава Ваната. Но даже такие травмы не смогли его остановить.

Руслан Нещерет с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

В какой форме сейчас Нещерет

Несмотря на все испытания, Руслан не теряет уверенности. Он признается, что всегда верил в себя и даже рассматривал аренду, но ситуация в клубе не позволила уйти. Теперь у него четкая цель — набраться опыта и подготовиться к следующему уровню.

"Я всегда верил в себя. Мечты нужно превращать в цели, и тогда ты начинаешь к ним идти", — поделился Нещерет.

Он подчеркнул, что вызов в сборную Украины — это уже не просто мечта, а конкретная цель.

Сейчас в сборной Украины сильная конкуренция среди вратарей — Лунин, Трубин, Бущан, Ризнык. Нещерет признает, что пока ему нужно еще немного опыта, чтобы реально бороться за место в национальной команде. Но он готов работать, чтобы приблизиться к своей мечте.

Напомним, жена Руслана Ротаня намекнула, в каком клубе продолжит работать молодой тренер.

В то же время стало известно, что Александр Шовковский до сих пор не продлил контракт с "Динамо".

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