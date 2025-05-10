Костюк спровокувала скандал із росіянкою на престижному турнірі

Марта Костюк під час матчу. Фото: instagram.com/martakostyuk/

На турнірі WTA 1000 у Римі Марта Костюк зробила те, чого мало хто очікував. Після матчу з Дар'єю Касаткіною українська тенісистка потиснула руку суперниці.

Ця подія одразу викликала широкий резонанс, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

На турнірі WTA 1000 у Римі Марта Костюк здобула перемогу над Дар'єю Касаткіною з рахунком 7:5, 6:3. Цей матч став важливим не тільки з турнірної думки, а й з погляду жесту, а саме рукостискання після гри.

Мотиви вчинку Марти Костюк

Це перший випадок від початку повномасштабної війни, коли українська спортсменка демонструє подібний жест на адресу колишньої російської тенісистки. Касаткіна нещодавно змінила громадянство на австралійське, що стало ключовим фактором для такого ставлення з боку Костюк.

Касаткіна давно відома своєю антивоєнною позицією та відкритою критикою російського режиму. Вона також неодноразово наголошувала на неможливості повернення до РФ через переслідування ЛГБТ-спільноти та власну громадянську позицію.

Марта Костюк під час матчу. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Реакція федерації та деталі

Українська федерація тенісу підтримала рішення Костюк, відзначивши чітку позицію Касаткіної щодо війни. Пресаташе Юрій Сосновський повідомив, що рішення про рукостискання було особистим, і жодних обмежень чи рекомендацій з цього приводу від федерації не надходило.

Цікаво, що розмови про зміну громадянства Касаткіної велися в медіа з 2022 року, хоча сама спортсменка тоді заперечувала такі плани. Тепер же її вибір став офіційним та відкрив нову сторінку в її кар'єрі та сприйнятті з боку міжнародної спортивної спільноти.

У наступному раунді Костюк зіграє проти Аріни Соболенко, однієї з головних фавориток турніру. Ця зустріч обіцяє бути дуже напруженою, оскільки Соболенко входить до найкращі 3 світового рейтингу, а Костюк зараз на хорошому емоційному підйомі після попередньої перемоги.

Нагадаємо, дружина Руслана Ротаня поділилася думкою про те, як має розвиватися кар'єра тренера.

Один із лідерів збірної України може підписати контракт з іспанською "Севільєю".

У донецькому "Шахтарі" звузили список фахівців на посаду нового головного тренера команди.