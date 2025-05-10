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Костюк пожала руку россиянке, но есть нюанс

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Дата публикации 10 мая 2025 09:40
Костюк спровоцировала скандал с россиянкой на престижном турнире
Марта Костюк во время матча. Фото: instagram.com/martakostyuk/

На турнире WTA 1000 в Риме Марта Костюк сделала то, чего мало кто ожидал. После матча с Дарьей Касаткиной украинская теннисистка пожала руку сопернице. 

Это событие сразу вызвало широкий резонанс, сообщает портал Новини.LIVE. 

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На турнире WTA 1000 в Риме Марта Костюк одержала победу над Дарьей Касаткиной со счетом 7:5, 6:3. Этот матч стал важным не только с турнирной точки зрения, но и с точки зрения жеста, а именно рукопожатия после игры. 

Мотивы поступка Марты Костюк

Это первый случай с начала полномасштабной войны, когда украинская спортсменка демонстрирует подобный жест в адрес бывшей российской теннисистки. Касаткина недавно сменила гражданство на австралийское, что стало ключевым фактором для такого отношения со стороны Костюк. 

Касаткина давно известна своей антивоенной позицией и открытой критикой российского режима. Она также неоднократно подчеркивала невозможность возвращения в РФ из-за преследования ЛГБТ-сообщества и собственной гражданской позиции. 

Марта Костюк
Марта Костюк во время матча. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Реакция федерации и детали

Украинская федерация тенниса поддержала решение Костюк, отметив четкую позицию Касаткиной по войне. Пресс-атташе Юрий Сосновский сообщил, что решение о рукопожатии было личным, и никаких ограничений или рекомендаций по этому поводу от федерации не поступало. 

Интересно, что разговоры о смене гражданства Касаткиной велись в медиа с 2022 года, хотя сама спортсменка тогда отрицала такие планы. Теперь же ее выбор стал официальным и открыл новую страницу в ее карьере и восприятии со стороны международного спортивного сообщества. 

В следующем раунде Костюк сыграет против Арины Соболенко, одной из главных фавориток турнира. Эта встреча обещает быть очень напряженной, поскольку Соболенко входит в топ-3 мирового рейтинга, а Костюк сейчас на хорошем эмоциональном подъеме после предыдущей победы. 

Напомним, жена Руслана Ротаня поделилась мнением о том, как должна развиваться карьера тренера. 

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спорт Теннис Марта Костюк украинские теннисисты Дарья Касаткина
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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