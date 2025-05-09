Магучих и Левченко сотворили историю на What Gravity Challenge

Юлия Левченко перед прыжком. Фото: скриншот YouTube

В Дохе состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин на турнире What Gravity Challenge. Украину на этом престижном старте представляли Ярослава Магучих и Юлия Левченко, которые боролись с сильными соперницами из Европы и Австралии.

Магучих подходила к турниру на фоне блестящих побед на этапах Бриллиантовой лиги в Сямэне и Шанхае. Левченко же дважды останавливалась в шаге от медалей, но в Шанхае показала лучший результат сезона — 1.91 м, напоминает "Суспільне Спорт".

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Юлия Левченко подошла к этому турниру в надеждой на пьедестал. Среди прочих причин — австралийка Никола Олислагерс не брала участия в соревновании. На старте турнира в Дохе обе украинские спортсменки уверенно преодолели первые высоты. Левченко брала все планки с первой попытки, а Магучих начала с 1.90 м, как и фаворитка Элеанор Паттерсон. На отметке 1.94 м Левченко установила личный рекорд сезона.

Вид на арену в Дохе. Фото: скриншот YouTube

Решающий момент турнира

На высоте 1.96 м Левченко сделала две неудачные попытки и перенесла последнюю на 1.98 м, где борьба развернулась между четырьмя спортсменками. Из-за ошибки организаторов Магучих сначала прыгнула 1.96 м вместо 1.98 м, но затем уверенно преодолела отметку 2.00 м и обеспечила себе золото.

Ярослава Магучих на турнире. Фото: скриншот YouTube

В статусе чемпионки Магучих заказала высоту 2.02 м и взяла ее с первой попытки, установив лучший результат сезона в мире. "Я очень довольна своей формой и тем, как складывается сезон. Хочу продолжать радовать болельщиков и улучшать результаты", — отметила Ярослава.

"Бронза" Левченко и итог соревнований

Левченко стала бронзовым призером турнира, впервые поднявшись на пьедестал международных стартов в сезоне. Польская спортсменка Мария Жодзик, опередившая Юлию, в итоге не попала в итоговый протокол из-за технической ошибки.

Разбег Юлии Левченко. Фото: скриншот YouTube

Впереди у украинских легкоатлеток новые этапы и серьезные испытания, но выступление в Дохе показало, что обе спортсменки готовы бороться за самые высокие награды.

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