Рафинья удивил выбором фаворитов на Золотой мяч-2025

Рафинья пере матчем. Фото: instagram.com/raphinha/

Звездный вингер "Барселоны" Рафинья поделился своим мнением о том, кто, по его мнению, является главным претендентом на "Золотой мяч" 2025 года. Футболист отметил, что среди фаворитов он видит сразу несколько игроков.

По словам Рафиньи, награду могут получить Ламин Ямаль, Мохамед Салах или Килиан Мбаппе, сообщает Sport Bible.

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Рафинья высоко оценил игру одноклубника Педри, назвав его одним из лучших футболистов мира. Также он отметил партнера по национальной команде Винисиуса, который, по мнению бразильца, всегда остается среди кандидатов, даже если его показатели слегка уступают прошлогодним.

Кто получит Золотой мяч-2025

Сам Рафинья тоже является одним из фаворитов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. В нынешнем сезоне он стал лидером "Барселоны", провел выдающийся год и установил несколько личных рекордов результативности. На его счету 53 матча во всех турнирах, 32 забитых мяча и 22 голевые передачи.

Рафинья и Ламин Ямаль. Фото: instagram.com/raphinha/

Особенно яркими были выступления в Лиге чемпионов, где Рафинья стал ключевым игроком и отличился хет-триком в ворота "Баварии", а также результативными действиями в матчах с "Бенфикой" и "Интером". До выхода "Барселоны" в полуфинал турнира именно он считался одним из главных претендентов на награду.

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