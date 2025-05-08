Золотой мяч-2025 — Дембеле стал лидером, опередив Рафинью

Джанлуиджи Доннарума протащил "ПСЖ" в финал Лиги чемпионов. Фото: Reuters

После полуфиналов Лиги чемпионов обновился рейтинг фаворитов на Золотой мяч-2025. Интересно, что в ТОП-5 появился вратарь.

Самые большие изменения касаются первой позиции, передает портал Goal.com.

Реклама

Читайте также:

Ламин Ямал. Фото: Reuters

ТОП-10 претендентов на Золотой мяч-2025

Вылет "Барселоны" от "Интера" привел к падению Рафиньи из "Барселоны" с первой позиции на третью. Лидером списка претендентов на Золотой мяч сейчас является вингер "ПСЖ" Усман Дембеле.

На второй позиции разместился 17-летний вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямал, который, в отличие от Рафиньи, бился с "Интером" до самого финального свистка.

В ТОП-10 залетел вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарума, который протащил команду сперва в полуфинал, а затем в финал в матчах с "Астон Виллой" и "Арсеналом".

На пятой позиции среди претендентов чемпион Англии Мохаммед Салах из "Ливерпуля", который в этом сезоне забил 36 мячей и отдал 24 ассиста.

6. Педри ("Барселона")

7. Гарри Кейн ("Бавария")

8. Килиан Мбаппе ("Реал")

9. Лаутаро Мартинес ("Интер")

10. Роберт Левандовски ("Барселона")

Напомним, жена Руслана Ротаня намекнула на серьезные изменения в карьере тренера.

Хавбек испанской "Жироны" Виктор Цыганков планирует сменить команду - у него есть варианты.

Мадридский "Реал" принял окончательное решение относительно главного тренера Карло Анчелотти — изменения могут сильно удивить.

Александр Шовковский может уйти из "Динамо" — что известно.