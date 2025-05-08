Золотий м’яч-2025 — Дембеле став лідером, випередивши Рафінью

Джанлуїджі Доннарума протягнув "ПСЖ" в фінал Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

Після півфіналів Ліги чемпіонів оновився рейтинг фаворитів на Золотий м’яч-2025. Цікаво, що в ТОП-5 з’явився воротар.

Найбільші зміни стосуються першої позиції, передає портал Goal.com.

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ТОП-10 претендентів на Золотий м’яч-2025

Виліт "Барселони" від "Інтера" призвів до падіння Рафіньї з "Барселони" з першої позиції на третю. Лідером переліку претендентів на Золотий м'яч наразі є вінгер "ПСЖ" Усман Дембеле.

На другій позиції розмістився 17-річний вундеркінд "Барселони" Ламін Ямал, який, на відміну від Рафіньї, бився з "Інтером" до самого фінального свистка.

В ТОП-10 залетів воротар "ПСЖ" Джанлуїджі Доннарума, який протягнув команду спершу в півфінал, а потім у фінал в матчах з "Астон Віллою" та "Арсеналом".

На п'ятій позиції серед претендентів чемпіон Англії Мохаммед Салах з "Ліверпуля", який цього сезону забив 36 м'ячів та віддав 24 асисти.

6. Педрі ("Барселона")

7. Гаррі Кейн ("Баварія")

8. Кіліан Мбаппе ("Реал")

9. Лаутаро Мартінес ("Інтер")

10. Роберт Левандовські ("Барселона")

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