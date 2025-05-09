Рафінья здивував вибором фаворитів на Золотий м'яч-2025

Рафінья перед матчем. Фото: instagram.com/raphinha/

Зірковий вінгер "Барселони" Рафінья поділився своєю думкою про те, хто, на його думку, є головним претендентом на "Золотий м'яч" 2025 року. Футболіст зазначив, що серед фаворитів він бачить одразу кілька гравців.

За словами Рафіньї, нагороду можуть отримати Ламін Ямаль, Мохамед Салах або Кіліан Мбаппе, повідомляє Sport Bible.

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Рафінья високо оцінив гру одноклубника Педрі, назвавши його одним із найкращих футболістів світу. Також він відзначив партнера по національній команді Вінісіуса, який, на думку бразильця, завжди залишається серед кандидатів, навіть якщо його показники трохи поступаються торішнім.

Хто отримає Золотий м'яч-2025

Сам Рафінья теж є одним із фаворитів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу. У нинішньому сезоні він став лідером "Барселони", провів видатний рік і встановив кілька особистих рекордів результативності. На його рахунку 53 матчі в усіх турнірах, 32 забиті м'ячі та 22 гольові передачі.

Рафінья і Ламін Ямаль. Фото: instagram.com/raphinha/

Особливо яскравими були виступи в Лізі чемпіонів, де Рафінья став ключовим гравцем і відзначився хет-триком у ворота "Баварії", а також результативними діями в матчах із "Бенфікою" та "Інтером". До виходу "Барселони" в півфінал турніру саме він вважався одним із головних претендентів на нагороду.

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