Ще один гімнаст іде зі збірної України в іншу країну

Пантелій Колодій під час турніру. Фото: Українська Федерація гімнастики

Український гімнаст Пантелій Колодій прийняв рішення змінити громадянство. Перспективний спортсмен з 2026 року представлятиме збірну США.

Про деталі цього рішення гімнаста повідомив офіційний сайт виконавчого комітету Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

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Україна втратила ще одного талановитого спортсмена. Таке рішення стало несподіванкою для багатьох вболівальників та фахівців, адже Пантелій Колодій вважався одним із найперспективніших спортсменів країни.

Пантелій Колодій готується до виступу. Фото: Українська Федерація гімнастики

Причини рішення гімнаста

Згідно з повідомленням FIG, зміна громадянства набуде чинності через рік після затвердження, з травня 2026 року. Колодій уже давно тренується у США: після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він переїхав туди та почав працювати в системі Стенфордського університету. У січні 2025 року з'явилася інформація, що спортсмен має намір виступити на відбірковому турнірі чемпіонату США, але участь була неможливою через регламент, адже допуск отримували тільки американські гімнасти.

За збірну України Пантелій Колодій встиг виступити на чемпіонатах Європи та світу, на Універсіаді, а також на етапах Кубка світу. Його відхід — чутлива втрата для української гімнастики, яка й без того переживає непрості часи. Раніше схоже рішення ухвалив Ілля Ковтун, ще один талановитий український гімнаст, який нещодавно змінив громадянство.

Зміна громадянства спортсменами — явище, яке часто викликає бурхливі обговорення. Одні вболівальники розуміють причини: кращі умови для тренувань, стабільність, підтримка спортивних програм. Інші сприймають це як зраду національної команди. У випадку з Колодієм йдеться не тільки про спортивні, а й про життєві обставини.

Збірна України зі спортивної гімнастики останніми роками переживає серйозні кадрові втрати. При цьому в країні продовжують зростати нові таланти, і федерація сподівається, що їм вдасться утримати перспективних спортсменів вдома. Утім, історія Пантелія Колодія — це черговий сигнал, що спорт сьогодні тісно пов'язаний із глобальними процесами.

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