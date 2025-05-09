Як виглядає Христина Ротань — одна з найгарніших жінок у футболі України

Христина Ротань. Фото: instagram.com/kristi_rr_

Дружина головного тренера "Олександрії" Руслана Ротаня Христина є однією найгарніших жінок в українському футболі. При цьому, такий статус у неї вже дуже давно.

Як же виглядає ця красуня покаже портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Цікаво, що в соцмережах у дружини Ротаня багато підписників. Лише в Instagram у неї 9,2 тисяч фоловерів.

Як виглядає дружина Ротаня

Христина завжди привертає увагу шанувальників своїм елегантним образом і яскравою зовнішністю.

Христина має струнку, підтягнуту фігуру, яку підкреслює завдяки регулярним заняттям спортом, про що свідчать її знімки в купальнику. Без спорту подібних результатів досягти майже нереально.

Христина Ротань. Фото: instagram.com/kristi_rr_

Обличчя Христини вирізняється виразними рисами — високі вилиці, тонкі брови та сяюча посмішка.

Зазначимо, що на фото з дружинами молодих українських футболістів Христина виглядає з ними майже як одноліток. Тобто, їй вдалось зберегти в собі молодість.

Нагадаємо, дружина головного тренера "Олександрії" Руслана Ротаня натякнула на плани чоловіка після завершення контракту.

Даріо Срна веде перемовини щодо переходу нового наставника на заміну Маріно Пушичу.

Мадридський "Реал" ухвалив рішення про майбутнє Карло Анчелотті.

Наставник київського "Динамо" Олександр Шовковський може піти з роботи.