Шахтар у Туреччині веде переговори з Ардою Тураном

Даріо Срна. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" влітку змінить головного тренера Марино Пушича. Зараз активно ведуться роботи над цим.

За інформацією журналіста Ягіза Санбуджоглу, у Стамбулі Даріо Срна веде переговори з основним кандидатом.

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Арда Туран. Фото:instagram.com/ardaturan

З ким Срна веде переговори

За інформацією джерела, спортивний директор "Шахтаря" провів зустріч із головним тренером турецького "Еюпспора" Ардою Тураном.

Раніше це джерело стверджувало, що представники "Шахтаря" спілкувалися з Тураном у Лондоні.

З Маріно Пушичем "Шахтар" посідає третє місце в УПЛ після 28 турів з 52 очками, відстаючи від лідера, "Динамо", на 10 очок і від "Олександрії" — на шість балів. Якщо "гірники" залишаться на третій позиції, це буде їхній найгірший результат із 1996 року.

"Еюпспор", який Туран очолює з 2023 року, є першим клубом у його тренерській кар'єрі. Раніше Арда виступав за "Барселону", "Атлетіко", "Галатасарай" і збірну Туреччини.

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