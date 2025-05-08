Шахтер в Турции ведет переговоры с Ардой Тураном

Дарио Срна. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" летом сменит главного тренера Марино Пушича. Сейчас активно ведутся работы над этим.

По информации журналиста Ягиза Санбуджоглу, в Стамбуле Дарио Срна ведет переговоры с основным кандидатом.

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Арда Туран. Фото:instagram.com/ardaturan

С кем Срна ведет переговоры

По информации источника, спортивный директор "Шахтера" провёл встречу с главным тренером турецкого "Эюпспора" Ардой Тураном.

Ранее этот источник утверждал, что представители "Шахтера" общались с Тураном в Лондоне.

С Марином Пушичем "Шахтер" занимает третье место в УПЛ после 28 туров с 52 очками, отставая от лидера, "Динамо", на 10 очков и от "Александрии" — на шесть баллов. Если "горняки" останутся на третьей позиции, это будет их худший результат с 1996 года.

"Эюпспор", который Туран возглавляет с 2023 года, является первым клубом в его тренерской карьере. Ранее Арда выступал за "Барселону", "Атлетико", "Галатасарай" и сборную Турции.

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