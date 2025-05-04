В Шахтере ответили на слухи о переговорах с турецким тренером

В Шахтере сообщили, вели ли переговоры с экс-игроком Барселоны
В донецком "Шахтере" идут к тому, чтобы показать свой худший сезон с 1996 года. Поэтому вокруг клуба много слухов, относительно нового тренера и один из них касался переговоров с турецким тренером Ардой Тураном.
В клубе ответили, действительно ли ведут общение с тренером, сообщила "Трибуна".
Ранее авторитетный турецкий источник сообщил, что руководство "Шахтера" в Лондоне провело удачные переговоры с Тураном.
Как ситуацию комментирует "Шахтер"
В "Шахтере" в ответ на запрос опровергли слухи о переговорах с Тураном.
В "Шахтере" заявили, что полностью сосредоточены на подготовке к финалу Кубка Украины, где 14 мая на стадионе "Центральный" в Житомире встретятся с киевским "Динамо".
Отметим, что сейчас "Шахтер" под руководством Марино Пушича занимает третье место в турнирной таблице УПЛ и борется за вторую позицию, но на три очка уступает "Александрии".
Напомним, один из известных европейских клубов заинтересован в лидере "Шахтера".
Ламин Ямаль вскоре повторит достижение Олега Блохина.
Миланский "Интер" в ответном матче будет принимать "Барселону". Трансляция матча будет доступна на портале Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!