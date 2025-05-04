В Шахтере ответили на слухи о переговорах с турецким тренером

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

В донецком "Шахтере" идут к тому, чтобы показать свой худший сезон с 1996 года. Поэтому вокруг клуба много слухов, относительно нового тренера и один из них касался переговоров с турецким тренером Ардой Тураном.

В клубе ответили, действительно ли ведут общение с тренером, сообщила "Трибуна".

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Ранее авторитетный турецкий источник сообщил, что руководство "Шахтера" в Лондоне провело удачные переговоры с Тураном.

Футболисты "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Как ситуацию комментирует "Шахтер"

В "Шахтере" в ответ на запрос опровергли слухи о переговорах с Тураном.

В "Шахтере" заявили, что полностью сосредоточены на подготовке к финалу Кубка Украины, где 14 мая на стадионе "Центральный" в Житомире встретятся с киевским "Динамо".

Отметим, что сейчас "Шахтер" под руководством Марино Пушича занимает третье место в турнирной таблице УПЛ и борется за вторую позицию, но на три очка уступает "Александрии".

Напомним, один из известных европейских клубов заинтересован в лидере "Шахтера".

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