У Шахтарі відповіли на чутки про переговори з турецьким тренером

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

У донецькому "Шахтарі" йдуть до того, щоб показати свій найгірший сезон з 1996 року. Тому довкола клубу багато чуток, щодо нового тренера й одна з них стосувалась перемовин з турецьким тренером Ардою Тураном.

У клубі відповіли, чи справді ведуть спілкування з тренером, повідомила "Трибуна".

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Раніше авторитетне турецьке джерело повідомило, що керівництво "Шахтаря" в Лондоні провело вдалі перемовини з Тураном.

Футболісти "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Як ситуацію коментує "Шахтар"

У "Шахтарі" у відповідь на запит спростували чутки про перемовини з Тураном.

У "Шахтарі" заявили, що повністю зосереджені на підготовці до фіналу Кубка України, де 14 травня на стадіоні "Центральний" у Житомирі зустрінуться з київським "Динамо".

Зазначимо, що наразі "Шахтар" під керівництвом Маріно Пушича посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ та бореться за другу позицію, але на три очки поступається "Олександрії".

Нагадаємо, один з відомив європейських клубів зацікавлений в лідері "Шахтаря".

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