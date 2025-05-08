Челси работает над неожиданным трансфером игрока Реала

Футболисты "Реала" борются с Эдегором из "Арсенала". Фото: Reuters/Lee Smith

Лондонский "Челси" активно работает над возвращением защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера. Испанский клуб уже вышел на контакт с представителями игрока, чтобы узнать о его будущем и подготовиться к возможному трансферу летом.

Возвращение Рюдигера в Лондон кажется вполне возможным, сообщает FootballTransfers.

Реклама

Читайте также:

Антонио Рюдигер уверенно чувствует себя в Испании, но в раздевалке "Реала" возникли проблемы. Летом "королевский клуб" проведет обновление состава. К тому же, по информации источников, немецкий защитник поссорился с братом и агентом Сархом Сенези, и напряженность нарастает. Это осложняет переговоры о продлении контракта и может подтолкнуть игрока к смене обстановки.

Почему Челси заинтересован в Рюдигере

В "Челси" уверены, что лидерские качества и страсть Рюдигера — это то, чего сейчас не хватает команде. В клубе заявляют: немец по-прежнему мировая звезда, а его возвращение вдохнёт в коллектив необходимый боевой дух. Сам Рюдигер ранее признавался, что Лондон и "Челси" навсегда останутся в его сердце.

Антонио Рюдигер играет в обороне. Фото: Reuters/Juan Medina

В "Реале" же ситуация остается напряженной. В команду возвращается Эдер Милитао, а клуб интересуется Уильямом Салиба из "Арсенала" и Дином Хейсеном из "Борнмута". На фоне конкуренции и скандала в финале Кубка Испании, где Рюдигер получил шестиматчевую дисквалификацию, его роль в команде под вопросом.

"Челси" ждет сигнала от "Реала", чтобы начать полноценные переговоры. Английский клуб готов предложить Рюдигеру шанс вернуться туда, где он когда-то был любимцем публики.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков летом может сменить команду, но остаться в Испании.

Жена Руслана Ротаня заинтриговала сообщением о будущем клубе тренера.

В киевском "Динамо" может состояться замена тренера, будущее Александра Шовковского зависит от важной детали.

Мадридский "Реал" удивил решением по поводу Карло Анчелотти и нового наставника команды.