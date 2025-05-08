Челсі працює над несподіваним трансфером гравця Реала

Футболісти "Реала" борються з Едегором з "Арсеналу". Фото: Reuters/Lee Smith

Лондонський "Челсі" активно працює над поверненням захисника мадридського "Реала" Антоніо Рюдігера. Іспанський клуб уже вийшов на контакт із представниками гравця, щоб дізнатися про його майбутнє та підготуватися до можливого трансферу влітку.

Повернення Рюдігера в Лондон здається цілком можливим, повідомляє FootballTransfers.

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Антоніо Рюдігер впевнено почувається в Іспанії, але в роздягальні "Реала" виникли проблеми. Влітку "королівський клуб" проведе оновлення складу. До того ж за інформацією джерел, німецький захисник посварився з братом і агентом Сархом Сенезі, і напруженість наростає. Це ускладнює переговори про продовження контракту та може підштовхнути гравця до зміни обстановки.

Чому Челсі зацікавлений у Рюдігері

У "Челсі" впевнені, що лідерські якості та пристрасть Рюдігера — це те, чого зараз не вистачає команді. У клубі заявляють: німець, як і раніше, світова зірка, а його повернення вдихне в колектив необхідний бойовий дух. Сам Рюдігер раніше зізнавався, що Лондон та "Челсі" назавжди залишаться в його серці.

Антоніо Рюдігер грає в обороні. Фото: Reuters/Juan Medina

У "Реалі" ж ситуація залишається напруженою. До команди повертається Едер Мілітао, а клуб цікавиться Вільямом Саліба з "Арсеналу" та Діном Гейсеном із "Борнмута". На тлі конкуренції та скандалу у фіналі Кубка Іспанії, де Рюдігер отримав шестиматчеву дискваліфікацію, його роль у команді під питанням.

"Челсі" чекає сигналу від "Реала", щоб почати повноцінні переговори. Англійський клуб готовий запропонувати Рюдігеру шанс повернутися туди, де він колись був улюбленцем публіки.

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