Как выглядит Кристина Ротань - одна из самых красивых женщин в футболе Украины

Кристина Ротань. Фото: instagram.com/kristi_rr_

Жена главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня Кристина является одной самых красивых женщин в украинском футболе. При этом, такой статус у нее уже очень давно.

Как же выглядит эта красотка покажет портал Новини.LIVE.

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Интересно, что в соцсетях у жены Ротаня много подписчиков. Только в Instagram у нее 9,2 тысяч фолловеров.

Как выглядит жена Ротаня

Кристина всегда привлекает внимание поклонников своим элегантным образом и яркой внешностью.

Кристина имеет стройную, подтянутую фигуру, которую подчеркивает благодаря регулярным занятиям спортом, о чем свидетельствуют ее снимки в купальнике. Без спорта подобных результатов достичь почти нереально.

Кристина Ротань. фото: instagram.com/kristi_rr_

Лицо Кристины отличается выразительными чертами — высокие скулы, тонкие брови и сияющая улыбка.

Отметим, что на фото с женами молодых украинских футболистов Кристина выглядит с ними почти как сверстник. То есть, ей удалось сохранить в себе молодость.

Напомним, жена главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня намекнула на планы мужа после завершения контракта.

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