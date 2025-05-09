Как выглядит Кристина Ротань - одна из самых красивых женщин в футболе Украины

Жена Ротаня удивила своей красотой
Жена главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня Кристина является одной самых красивых женщин в украинском футболе. При этом, такой статус у нее уже очень давно.
Как же выглядит эта красотка покажет портал Новини.LIVE.
Интересно, что в соцсетях у жены Ротаня много подписчиков. Только в Instagram у нее 9,2 тысяч фолловеров.
Как выглядит жена Ротаня
Кристина всегда привлекает внимание поклонников своим элегантным образом и яркой внешностью.
Кристина имеет стройную, подтянутую фигуру, которую подчеркивает благодаря регулярным занятиям спортом, о чем свидетельствуют ее снимки в купальнике. Без спорта подобных результатов достичь почти нереально.
Лицо Кристины отличается выразительными чертами — высокие скулы, тонкие брови и сияющая улыбка.
Отметим, что на фото с женами молодых украинских футболистов Кристина выглядит с ними почти как сверстник. То есть, ей удалось сохранить в себе молодость.
Напомним, жена главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня намекнула на планы мужа после завершения контракта.
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