Еще один гимнаст уходит из сборной Украины в другую страну

Пантелей Колодий во время турнира. Фото: Украинская Федерация гимнастики

Украинский гимнаст Пантелей Колодий принял решение сменить гражданство. Перспективный спортсмен с 2026 года будет представлять сборную США.

О деталях этого решения гимнаста сообщил официальный сайт исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

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Пантелей Колодий готовится к выступлению. Фото: Украинская Федерация гимнастики

Причины решения гимнаста

Согласно сообщению FIG, смена гражданства вступит в силу через год после утверждения, с мая 2026 года. Колодий уже давно тренируется в США: после начала полномасштабного вторжения России в Украину он переехал туда и начал работать в системе Стэндфордского университета. В январе 2025 года появилась информация, что спортсмен намерен выступить на отборочном турнире чемпионата США, но участие было невозможно из-за регламента, ведь допуск получали только американские гимнасты.

За сборную Украины Пантелей Колодий успел выступить на чемпионатах Европы и мира, на Универсиаде, а также на этапах Кубка мира. Его уход — чувствительная потеря для украинской гимнастики, которая и без того переживает непростые времена. Ранее похожее решение принял Илья Ковтун, еще один талантливый украинский гимнаст, который недавно сменил гражданство.

Смена гражданства спортсменами — явление, которое часто вызывает бурные обсуждения. Одни болельщики понимают причины: лучшие условия для тренировок, стабильность, поддержка спортивных программ. Другие воспринимают это как предательство национальной команды. В случае с Колодием речь идет не только о спортивных, но и о жизненных обстоятельствах.

Сборная Украины по спортивной гимнастике в последние годы переживает серьезные кадровые потери. При этом в стране продолжают расти новые таланты, и федерация надеется, что им удастся удержать перспективных спортсменов дома. Впрочем, история Пантелея Колодия — это очередной сигнал, что спорт сегодня тесно связан с глобальными процессами.

Напомним, в судьбе одного из самых перспективных тренеров Украины скоро произойдут перемены.

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