Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, Левченко снова четвертая

Прыжок Ярославы Магучих. Фото: Reuters/Go Nakamura

В китайском Шаосине прошел второй этап Бриллиантовой лиги. Украину представляли Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Обе спортсменки продемонстрировали высокие результаты, закрепив свое место среди сильнейших прыгунов в высоту, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучих с первой попытки преодолела планку на высоте 2.00 метра, став победительницей этапа. Этот успех принес украинке 21-ю победу в карьере на этапах Бриллиантовой лиги. Основными соперницами Магучих вновь стали Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон из Австралии, показавшие 1.98 м и 1.95 м соответственно.

Украинка шла на рекорд

Магучих также сделала три попытки установить рекорд соревнований на высоте 2.03 метра, но они оказались неудачными. Тем не менее Ярослава Магучих продолжает удерживать лидерство в сезоне, уверенно опережая соперниц на международной арене.

Юлия Левченко на турнире. Фото: instagram.com/levchenkou/

Юлия Левченко завершила турнир на четвертом месте, как и на предыдущем этапе. На этот раз она преодолела высоту 1.92 метра, но не смогла справиться с планкой на 1.95 м. Ранее Левченко показала 1.91 м на первом этапе в Сямэне, где также была четвертой.

Результаты этапа в Шаосине. Фото: скриншот diamondleague.com

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет в середине мая. Обе украинские спортсменки продолжат участие в турнире и поборются за новые победы и рекорды в летнем сезоне.

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