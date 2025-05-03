Магучіх виграла етап Діамантової ліги, Левченко знову четверта

Стрибок Ярослави Магучіх. Фото: Reuters/Go Nakamura

У китайському Шаосіні пройшов другий етап Діамантової ліги. Україну представляли Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Обидві спортсменки продемонстрували високі результати, закріпивши своє місце серед найсильніших стрибунів у висоту, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучіх з першої спроби подолала планку на висоті 2.00 метра, ставши переможницею етапу. Цей успіх приніс українці 21-шу перемогу в кар'єрі на етапах Діамантової ліги. Основними суперницями Магучіх знову стали Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон з Австралії, які показали 1.98 м і 1.95 м відповідно.

Українка йшла на рекорд

Магучіх також зробила три спроби встановити рекорд змагань на висоті 2.03 метра, але вони виявилися невдалими. Проте Ярослава Магучіх продовжує утримувати лідерство в сезоні, впевнено випереджаючи суперниць на міжнародній арені.

Юлія Левченко на турнірі. Фото: instagram.com/levchenkou/

Юлія Левченко завершила турнір на четвертому місці, як і на попередньому етапі. Цього разу вона подолала висоту 1.92 метра, але не змогла впоратися з планкою на 1.95 м. Раніше Левченко показала 1.91 м на першому етапі в Сямені, де також була четвертою.

Результати етапу в Шаосіні. Фото: скріншот diamondleague.com

Наступний етап Діамантової ліги пройде в середині травня. Обидві українські спортсменки продовжать участь у турнірі та поборються за нові перемоги й рекорди в літньому сезоні.

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