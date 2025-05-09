Кто возглавит Шахтер — клуб выбирает из 3 кандидатов

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: пресс-служба клуба

В донецком "Шахтере" продолжаются обсуждения относительно будущего главного тренера. Недавняя информация о личных переговорах руководства клуба с Ардой Тураном и официальном предложении от "Еюпспора" турецкому специалисту оказалась недостоверной.

Однако Туран действительно находится в шорт-листе "горняков", сообщает "ТаТоТаке".

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Кроме молодого турецкого тренера, в списке фигурируют ещё как минимум пять специалистов. Среди них лишь один украинец — Руслан Ротань. На данный момент клуб не принял окончательного стратегического решения относительно главного тренера.

Турецкий тренер Арда Туран. Фото: instagram.com/ardaturan/

Когда решится судьба Пушича

Ситуация с действующим наставником Марино Пушичем остается открытой. Теоретически босниец может доработать до конца контракта, который истекает летом следующего года.

Руководство "Шахтера" планирует вынести окончательное решение после финала Кубка Украины и завершения сезона в УПЛ. Только после этих матчей будет определена судьба тренерского штаба.

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: пресс-служба клуба

Таким образом, болельщикам остается ждать окончания сезона, чтобы понять, кто поведёт "Шахтёр" в следующий чемпионат — Пушич или новый наставник из расширенного списка кандидатов.

Напомним, жена Руслана Ротаня поделилась мнением о клубе, в котором должен работать тренер.

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