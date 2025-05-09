Усик объяснил, как относится к Зеленскому

Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

С начала полномасштабного вторжения России Александр Усик был готов защищать Украину с оружием в руках. Однако позже он вернулся в бокс и стал настоящим спортивным символом страны, вдохновляя миллионы своими победами на ринге.

Недавно Усик поделился своим мнением о том, кто помог спасти Украину. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Пирса Моргана.

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Александр Усик во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Что Усик сказал о Зеленском

Чемпион мира высказался о роли президента Украины Владимира Зеленского. По словам боксера, он считает главу государства смелым человеком, который многое сделал для сопротивления российской интервенции.

"Если бы Зеленский поехал в начале войны, то Украины просто бы не стало. Мы сейчас боремся, нас очень много людей поддерживают. Спасибо Великобритании, вы нам очень помогли. Мы должны победить и победим, не сдадимся", — пообещал Усик.

Украинский спортсмен добавил, что считает поддержку со стороны западных стран крайне важной для победы и восстановления Украины. Он также подчеркнул, что на ринге продолжит защищать честь своей страны, доказывая силу украинского народа.

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