Усик пояснив, як ставиться до Зеленського

Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр Усик був готовий захищати Україну зі зброєю в руках. Однак пізніше він повернувся в бокс та став справжнім спортивним символом країни, надихаючи мільйони своїми перемогами на рингу.

Нещодавно Усик поділився своєю думкою про те, хто допоміг врятувати Україну. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Пірса Моргана.

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Олександр Усик готується до поєдинку з Даніелем Дюбуа. Бій відбудеться 19 липня 2025 року в Лондоні. Паралельно з тренуваннями чемпіон знаходить час для інтерв'ю, де ділиться думками про спорт, життя та події в Україні.

Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Що Усик сказав про Зеленського

Чемпіон світу висловився про роль президента України Володимира Зеленського. За словами боксера, він вважає главу держави сміливою людиною, яка багато зробила для опору російській інтервенції.

"Якби Зеленський поїхав на початку війни, то України просто б не стало. Ми зараз боремося, нас дуже багато людей підтримують. Дякую Великій Британії, ви нам дуже допомогли. Ми повинні перемогти та переможемо, не здамося", — пообіцяв Усик.

Український спортсмен додав, що вважає підтримку з боку західних країн вкрай важливою для перемоги та відновлення України. Він також підкреслив, що на рингу продовжить захищати честь своєї країни, доводячи силу українського народу.

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