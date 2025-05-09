Катерина Усик допомагає дитячим будинкам благодійністю

Катерина та Олександр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик, дружина чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBO в суперважкій вазі Олександра Усика, разом з чоловіком продовжують займатися благодійністю. Частина допомоги йде дітям.

На сторінці в Instagram українська спортсменка Анна Куркуріна повідомила, що Усики допомагають дитячим будинкам.

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За словами Куркуріної, під патронатом Катерини Усик вони будують і відкривають вуличні дитячі майданчики в дитячих будинках.

"Починаємо відкриття спортивних вуличних майданчиків під патронатом Катерини Усик у дитячих будинках. Триває будівництво ще у двох. Влітку багато дітей, повні сироти зможуть забезпечити своє дозвілля. Усіх охочих готові прийняти в нашу команду, добро легше робити спільно", — написала Куркуріна.

Також раніше волонтери повідомили, що Усики профінансували заміну дверей в одному з дитячих будинків.

Зазначимо, що раніше Усики також жертвували кошти на ремонти військових госпіталів в Україні.

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