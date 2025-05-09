Катерина Усик помогает детским домам благотворительностью

Стало известно, как жена Усика помогает детским домам
Катерина Усик, жена чемпиона мира по версиях WBC, WBO, WBA, IBO в супертяжелом весе Александра Усика, вместе с мужем продолжают заниматься благотворительностью. Часть помощи идет детям.
На странице в Instagram украинская спортсменка Анна Куркурина сообщила, что Усики помогают детским домам.
Как Усики помогают детдомам
По словам Куркуриной, под патронатом Катерины Усик они строят и открывают уличные детские площадки в детских домах.
"Начинаем открытие спортивных уличных площадок под патронатом Катерины Усик в детских домах. Идет строительство еще в двух. Летом многие дети, полные сироты смогут обеспечить свой досуг. Всех желающих готовы принять в нашу команду, добро легче делать сообща", — написала Куркурина.
Также ранее волонтеры сообщили, что Усики профинансировали замену дверей в одном из детских домов.
Отметим, что ранее Усики также жертвовали средства на ремонты военных госпиталей в Украине.
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