Полесье удивило постером с Усиком и Кличко перед матчем с Динамо

Матч "Динамо" - "Полесье". Фото: "Динамо"

В 28-м туре украинской Премьер-лиги центральный матч тура состоится в Житомире. "Полесье" будет принимать киевское "Динамо".

"Полесье" решило рекламировать бой с ярким постером, сообщил портал Новини.LIVE.

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Вероятно, что "Полесье" собирается боксировать с "Динамо". Об этом можно сказать после появления постера на игру.

Хозяева изобразили чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика в форме "Полесья". В форме "Динамо" и с боксерскими перчатками был мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко.

Постер к матчу "Полесье" — "Динамо". Фото: "Полесье"

Команды сейчас выполняют разные задачи. "Динамо" занимает первое место и за три тура до конца чемпионата Украины имеет преимущество над "Александрией" в четыре очка и преимущество в личных встречах. Победа должна сделать киевлян чемпионами.

"Полесье" борется с "Кривбассом" и "Карпатами" за последнюю путевку в Лигу чемпионов. У трех команд по 43 очка после 27 матчей.

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