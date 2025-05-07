Кривбасс потерял Дибанго до конца сезона — удар по шансам на еврокубки

Иван Дибанго разочарован из-за травмы. Фото: "Кривбасс"

У криворожского "Кривбасса", который борется с "Полесьем" и "Карпатами" за последнее место в еврокубках, очень плохие новости. Команда потеряла своего лучшего и самого дорогого футболиста.

О потере рассказал главный тренер команды Юрий Вернидуб на пресс-конференции после перенесенного матча 21-го тура УПЛ с "Левым Берегом" (4:0).

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По словам Вернидуба-старшего, до конца сезона из-за травмы выбыл левый защитник команды Иван Дибанго.

"У Дибанго — травма. До конца сезона он нам уже не поможет", — сказал Вернидуб.

Отметим, что Дибанго получил повреждение в матче 27 тура УПЛ против львовского "Руха".

В отсутствие Дибанго позицию левого защитника закрывает правый вингер Денис Кузык, который забил "Левому Берегу".

В этом сезоне Дибанго из-за травмы в начале сезона провел 22 матча, где отдал три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 23-летнего камерунца в 1,5 млн евро.

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