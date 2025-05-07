Кривбас втратив Дібанго до кінця сезону — удар по шансах на єврокубки

Іван Дібанго розчарований через травму. Фото: "Кривбас"

У криворізького "Кривбасу", який бореться з "Поліссям" та "Карпатами" за останнє місце в єврокубках, дуже погані новини. Команда втратила свого найкращого та найдорожчого футболіста.

Про втрату розповів головний тренер команди Юрій Вернидуб на пресконференції після перенесеного матчу 21-го туру УПЛ з "Лівим Берегом" (4:0).

Реклама

Читайте також:

Кого втратив "Кривбас"

За словами Вернидуба-старшого, до кінця сзону через травму вибув лівий захисник команди Іван Дібанго.

"У Дібанго — травма. До кінця сезону він нам вже не допоможе", — сказав Вернидуб.

Зазначимо що Дібанго отримав пошкодження у матчі 27 туру УПЛ проти львівського "Руху".

За відсутності Дібанго позицію лівого захисника закриває правий вінгер Денис Кузик, який забив "Лівому Берегу".

Цього сезону Дібанго через травму на початку сезону провів 22 матчі, де віддав три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 23-річного камерунця в 1,5 млн євро.

Нагадаємо, відомо, хто може очолити київське "Динамо" після звільнення Олександра Шовковського.

На місце Володимира Бражка у "Динамо" знайшли іншого молодого гравця.

Один із футболістів збірної України не буде виходити на поле цього сезону.

Вундеркінд із "Барселони" Ламін Ямал поговорив з вболівальниками "Барселони" через поразку в Лізі чемпіонів.