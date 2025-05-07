Полісся здивувало постером з Усиком і Кличком перед матчем із Динамо

Матч "Динамо" — "Полісся". Фото: "Динамо"

У 28-му турі української Прем’єр-ліги центральний матч туру відбудеться в Житомирі. "Полісся" прийматиме київське "Динамо".

"Полісся" вирішило рекламувати бій з яскравим постером, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ймовірно, що "Полісся" збирається боксувати з "Динамо". Про це можна сказати після появи постеру на гру.

Господарі зобразили чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Олександра Усика у формі "Полісся". У формі "Динамо" та з боксерськими рукавицями був мер Києва та ексчемпіон світу з боксу Віталій Кличко.

Постер до матчу "Полісся" — "Динамо". Фото: "Полісся"

Команди наразі виконують різні завдання. "Динамо" посідає перше місце та за три тури до кінця чемпіонату України має перевагу над "Олександрією" в чотири очки та перевагу в особистих зустрічах. Перемога має зробити киян чемпіонами.

"Полісся" змагається з "Кривбасом" та "Карпатами" за останню путівку в Лігу чемпіонів. У трьох команд по 43 очки після 27 матчів.

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