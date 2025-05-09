Хто очолить Шахтар — клуб обирає з 3 кандидатів

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: пресслужба клубу

У донецькому "Шахтарі" тривають обговорення щодо майбутнього головного тренера. Нещодавня інформація про особисті переговори керівництва клубу з Ардою Тураном та офіційну пропозицію від "Еюпспора" турецькому фахівцеві виявилася недостовірною.

Проте Туран дійсно перебуває у шорт-листі "гірників", повідомляє "ТаТоТаке".

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Крім молодого турецького тренера, у списку фігурують ще щонайменше п'ять фахівців. Серед них лише один українець — Руслан Ротань. На цей час клуб не прийняв остаточного стратегічного рішення щодо головного тренера.

Турецький тренер Арда Туран. Фото: instagram.com/ardaturan/

Коли вирішиться доля Пушича

Ситуація з чинним наставником Маріно Пушичем залишається відкритою. Теоретично боснієць може допрацювати до кінця контракту, який закінчується влітку наступного року.

Керівництво "Шахтаря" планує винести остаточне рішення після фіналу Кубка України та завершення сезону в УПЛ. Тільки після цих матчів буде визначено долю тренерського штабу.

Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна. Фото: пресслужба клубу

Таким чином, уболівальникам залишається чекати закінчення сезону, щоб зрозуміти, хто поведе "Шахтар" у наступний чемпіонат — Пушич або новий наставник із розширеного списку кандидатів.

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