Довбик привлек внимание гранда, который ищет замену своей звезде

Довбик может заменить звезду в известном клубе
За форвардом сборной Украины Артемом Довбиком выстроилась настоящая очередь. Его имя все чаще появляется в трансферных сводках, а европейские клубы внимательно следят за его игрой.
Довбик, выступающий за "Рому", этой весной попал в сферу интересов нескольких команд, сообщает FootMercato.
Среди клубов, которые готовы подписать Артема Довбика, называют команды из Испании и Турции, а также нескольких представителей итальянской Серии А. В текущем сезоне украинец провел за "Рому" 44 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи.
Согласно данным Transfermarkt, стоимость украинского футболиста составляет 30 млн евро. Особое внимание на Довбика обратили после его решающего гола в ворота итальянского клуба, который принес римлянам важнейшую победу.
Какой клуб хочет подписать Довбика
За последний месяц 27-летний форвард заинтересовал "Фиорентину". Итальянский клуб рассматривает Довбика как возможную замену Мойзе Кину, который может покинуть команду летом. Кроме Артема, в списке кандидатов также значатся Мехди Тареми из "Интера" и Тамми Абрахам из "Милана".
Ранее интерес к Довбику приписывали "Реал Сосьедаду", "Жироне" и "Бешикташу", что подтверждает высокий спрос на украинского легионера на европейском рынке.
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