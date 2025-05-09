Довбик привернув увагу гранда, який шукає заміну своїй зірці

Артем Довбик святкує гол. Фото: instagram.com/officialasroma/

За форвардом збірної України Артемом Довбиком вишикувалася справжня черга. Його ім'я все частіше з'являється в трансферних зведеннях, а європейські клуби уважно стежать за його грою.

Довбик, який виступає за "Рому", цієї весни потрапив у сферу інтересів кількох команд, повідомляє FootMercato.

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Серед клубів, які готові підписати Артема Довбика, називають команди з Іспанії та Туреччини, а також кількох представників італійської Серії А. У поточному сезоні українець провів за "Рому" 44 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та зробив 4 результативні передачі.

Артем Довбик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Згідно з даними Transfermarkt, вартість українського футболіста становить 30 млн євро. Особливу увагу на Довбика звернули після його вирішального голу у ворота італійського клубу, який приніс римлянам надважливу перемогу.

Артем Довбик із партнерами по команді. Фото: instagram.com/officialasroma/

Який клуб хоче підписати Довбика

За останній місяць 27-річний форвард зацікавив "Фіорентину". Італійський клуб розглядає Довбика як можливу заміну Мойзе Кіну, який може покинути команду влітку. Крім Артема, у списку кандидатів також значаться Мехді Таремі з "Інтера" та Таммі Абрахам із "Мілана".

Раніше інтерес до Довбика приписували "Реал Сосьєдаду", "Жироні" та "Бешикташу", що підтверджує високий попит на українського легіонера на європейському ринку.

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