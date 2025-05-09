Як схуднути та стати енергійним — ці 3 види спорту допоможуть

Жінка займається бігом. Фото: pexels.com

Займатися спортом — це не тільки про схуднення. Це про енергію, радість, здоров'я та впевненість у собі. Але якщо необхідно скинути зайві кілограми, і стати сильнішими, є три види активності, які допоможуть це зробити без виснажливих марафонів та дорогих тренажерів.

Кожна людина зможе відчути помітні поліпшення вже через місяць після заняття одним із цих видів спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Перший і найдоступніший варіант, який допоможе привести вагу в норму, це біг. Все, що потрібно, це зручні кросівки та бажання вийти на вулицю. Біг допомагає спалювати сотні калорій, зміцнює серце й покращує настрій завдяки викиду ендорфінів. Не обов'язково починати з марафону — достатньо 2-3 коротких пробіжок на тиждень.

Пробіжка на вулиці. Фото: pexels.com

Важливо вибрати те, що сподобається

Плавання теж входить до списку видів спорту, які зміцнюють імунітет та допомагають худнути. Воно дає рівномірне навантаження на все тіло, розвиває м'язи, покращує витривалість і майже не навантажує суглоби. Плавання — це ідеальний варіант для тих, хто хоче спалювати калорії м'яко, без травм, й водночас тренувати серце та легені.

Плавання є одним із найкорисніших видів спорту. Фото: pexels.com

Третім видом спорту стає велосипед. Це не тільки спалювання калорій та зміцнення ніг, а й море задоволення від катання. Велосипед розвиває серцево-судинну систему, тренує спину та прес, а ще допомагає зняти стрес після робочого дня. Навіть 30-40 хвилин на тиждень на велотренажері або вулиці наблизять до мети.

Велопрогулянка на свіжому повітрі. Фото: pexels.com

Найкращий результат дає поєднання різних навантажень. Біг, плавання та велосипед разом розвивають усе тіло, а ще роблять тренування різноманітними та веселими. Нудьга — головний ворог у спорті, тож треба змінювати активності, щоб зберігати інтерес та мотивацію.

Не лише спорт: харчування та відпочинок

Не варто забувати про правильне харчування та відпочинок. Без них навіть найінтенсивніші тренування не дадуть ефекту. Збалансоване харчування, достатня кількість води та якісний сон стануть союзниками на шляху до здоров'я.

Відпочинок у басейні. Фото: pexels.com

Важливо почати з малого та не чекати швидких результатів. Мета — не просто скинути вагу, а полюбити рух і себе в цьому процесі. Через кілька місяців регулярних занять гарантуємо приємне здивування від змін, які будуть не тільки зовнішніми, а й внутрішніми.

Нагадаємо, доктор Євген Комаровський пояснив, чим небезпечні дієти.

Також ми писали про те, чому після 40 років скринінг стає особливо важливим для кожного чоловіка.

Ендокринолог розповів, чи можна лягати спати голодним.