Как похудеть и стать энергичным — эти 3 вида спорта помогут

Женщина занимается бегом. Фото: pexels.com

Заниматься спортом — это не только про похудение. Это про энергию, радость, здоровье и уверенность в себе. Но если необходимо сбросить лишние килограммы, и стать сильнее, есть три вида активности, которые помогут это сделать без изнурительных марафонов и дорогих тренажеров.

Каждый человек сможет ощутить заметные улучшения уже спустя месяц после занятия одним из этих видов спорта, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Первый и самый доступный вариант, который поможет привести вес в норму, это бег. Все, что нужно, это удобные кроссовки и желание выйти на улицу. Бег помогает сжигать сотни калорий, укрепляет сердце и улучшает настроение благодаря выбросу эндорфинов. Не обязательно начинать с марафона — достаточно 2–3 коротких пробежек в неделю.

Пробежка на улице. Фото: pexels.com

Важно выбрать то, что понравится

Плавание тоже входит в список видов спорта, которые укрепляют иммунитет и помогают худеть. Оно дает равномерную нагрузку на все тело, развивает мышцы, улучшает выносливость и почти не нагружает суставы. Плавание — это идеальный вариант для тех, кто хочет сжигать калории мягко, без травм, и при этом тренировать сердце и легкие.

Плавание является одним из самых полезных видов спорта. Фото: pexels.com

Третьим видом спорта становится велосипед. Это не только сжигание калорий и укрепление ног, но и море удовольствия от катания. Велосипед развивает сердечно-сосудистую систему, тренирует спину и пресс, а еще помогает снять стресс после рабочего дня. Даже 30–40 минут в неделю на велотренажере или улице приблизят к цели.

Велопрогулка на свежем воздухе. Фото: pexels.com

Лучший результат дает сочетание разных нагрузок. Бег, плавание и велосипед вместе развивают все тело, а еще делают тренировки разнообразными и веселыми. Скука — главный враг в спорте, поэтому надо менять активности, чтобы сохранять интерес и мотивацию.

Не только спорт: питание и отдых

Не стоит забывать о правильном питании и отдыхе. Без них даже самые интенсивные тренировки не дадут эффекта. Сбалансированное питание, достаточное количество воды и качественный сон станут союзниками на пути к здоровью.

Отдых в бассейне. Фото: pexels.com

Важно начать с малого и не ждать быстрых результатов. Цель — не просто сбросить вес, а полюбить движение и себя в этом процессе. Через пару месяцев регулярных занятий гарантируем приятное удивление от изменений, которые будут не только внешними, но и внутренними.

Напомним, доктор Евгений Комаровский объяснил, чем опасны диеты.

Также мы писали о том, почему после 40 лет скрининг становится особенно важным для каждого мужчины.

Эндокринолог рассказал, можно ли ложиться спать голодным.